Kinder Joy'a 'Yılın Seçilmiş Ürünü' Ödülü

'Yılın Seçilmiş Ürünü' programı kapsamında Türk tüketicilerin oylarıyla seçilen ürünler belli oldu. Kinder Joy, çocuk çikolatası kategorisinde ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' seçildi. Ferrero Marka Müdürü Mert Tanyeri, ödül takdimi sonrası yaptığı konuşmada tüketicilerin, yaptıkları inovasyonları taktir etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

1987'den günümüze kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye'de 3'üncü kez gerçekleştirilen 'Yılın Seçilmiş Ürünü' programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018'in kazananları İstanbul'da düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Kinder Joy, çocuk çikolatası kategorisinde ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' seçildi.

"Tüketicilerimizin yaptığımız inovasyonları taktir etmesi bizi daha fazla cesaretlendiriyor"

Ödül töreninde çocuk çikolatası kategorisinde Kinder Joy ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' ödülünü alan Ferrero'nun Marka Müdürü Mert Tanyeri, "Şirket olarak kültürümüz ve temel ilkelerimiz tüketicilerimizle olan bağlılığımıza dayanıyor. Bizim onlara olan bağlılığımız ve onların bizim ürünlerimizi seçerek bizlere gösterdiği güvenle biz her zaman en yenilikçi araştırma yöntemlerini en iyi üretim süreçlerini ve pazardaki en inovatif ürünleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden inovasyon şirketimizin temel yapı taşlarından biri. Tüketicilerimizin bizim yaptığımız inovasyonları taktir etmesi bizi daha fazla cesaretlendiriyor, gurur duymamızı sağlıyor" dedi.

Tanyeri, ürünün tanıtımının birinci yılında Türkiye'de bir ilk olarak dijital entegre oyuncakları getireceklerini açıklayarak, bu oyuncaklarla birlikte anneler ile çocukları tablet üzerinde deneyimleyecekleri bilgisini verdi.

Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, programda yaptığı açıklamada, Mart ve Nisan aylarında 4 bin 53 tüketici ile yüz yüze anket yoluyla 2018'in kazanan ürünlerini belirlediklerini söyleyerek, "Yükün seçilmiş ürünü tüketici ürünleri için bir inovasyon ödülü programı ve diğer ödüllerden farkı da kazananı tamamen tüketicilerin oyları belirliyor. Oylama kısmını düzgün ve güvenilir olarak yapabilmek için şeffaf ve tam bağımsız bir tüketici araştırması gerçekleştiriliyor. Bu yıl da Mart ve Nisan aylarında 4 bin 53 tüketici ile yüz yüze anket yoluyla 2018'in kazanan ürünlerini belirledik. Bu program markalar için önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Program sonunda kazanan ürünler yolun seçilmiş ürünü logosunu bir yol boyunca ambalajların üzerinde reklamlarında tüm iletişimlerinde kullanım hakkını sahip oluyorlar. Tüketiciler açısından baktığımızda onların aslında diğer tüketicilerin beğendiği memnun kaldığı ürünlere yönlendirerek tüketicilerin alışverişini kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Alışveriş yapan tüketiciler için kırmızı logoyu gördüklerinde o ürünü rahatlıkla alabilirler" ifadelerini kullandı.

Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri albenisi, inovatif özelliği ve performansına göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alan ürünler, 'Yılın seçilmiş Ürünü' (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek. - İSTANBUL