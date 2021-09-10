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KİM Market şube sayısını artırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KİM Market şube sayısını artırıyor

İSTANBUL (İHA) – Perakende sektöründe hizmet veren Kim Market şube sayısını 130'a yükseltti.

İSTANBUL (İHA) – Perakende sektöründe hizmet veren Kim Market şube sayısını 130'a yükseltti.

Zincir marketler şube sayılarını artırıyor. İstanbul'da 102, İzmir'de 21, mağazası bulunan Kim market 130'uncu şubesini Alibeyköy'de hizmete aldı. Açılış törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Zincir marketin yönetim kurulu başkanı Erol Ersan, Türkiye genelindeki 130 mağazada her gün 80 bin müşteriye hizmet verdiklerini söyledi.

Ersan açılış töreninde yaptığı konuşmada, halka arz konusunda Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan onay çıktığını da duyurdu. Ersan, "1997 yılında Ersan A.Ş olarak çıktığımız bu maratonda önemli bir eşiğe geldik. SPK halka arz başvurumuzu dün onayladı. 3.5 lira hisse fiyatı ve eşit dağıtım yöntemiyle halka açılıyoruz. 65 milyon sermaye artırımı ile elde edilecek tüm kaynak şirketimizin büyümesi ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak ve Kim marketçilik kalitesini yeni müşterilerimize ve paydaşlarımıza ulaştırmak için kullanılacaktır. Keza, 5 ilde 130 mağazamızla her gün yaklaşık 80 bin müşterimize hizmet veriyoruz. Bu yolda başta Kim kaliteli hizmet anlayışını bilen siz değerli müşterimizi ve Tüm halkımızı bu ortaklığa davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber: KİM Market şube sayısını artırıyor - Haberler Ekonomi
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