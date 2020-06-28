Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.

Çelebi, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

"Pazar sorunumuz yok"

Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Propolis çok zahmetli ve üretimi çok düşük bir ürün"

Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti.

Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, "Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır." dedi.

Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, "İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA