HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

28.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:25

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.

Çelebi, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

"Pazar sorunumuz yok"

Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Propolis çok zahmetli ve üretimi çok düşük bir ürün"

Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti.

Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, "Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır." dedi.

Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, "İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Ekonomi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Ekonomi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Ekonomi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Ekonomi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu Ekonomi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Caner Erkin Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:26:15. #1.14#
title