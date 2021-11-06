KIRIKKALE (İHA) - - Kilit Kavşak Kırıkkale'de, yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar azaldı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar azaldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesi ise yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis altında kalan sürücüler ise kontrollü şekilde ilerliyor. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da sis etkili oldu. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de seyir halinde denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale'de sisin 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.