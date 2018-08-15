Kilis'teki "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Kilis'te bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Afrin-Şimşek, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncüpınar İnanlı ve Yalçın Nane-Ermiş hudut karakolları bölgesi ile Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesindeki özel güvenlik bölgesi uygulaması 24 Ağustos saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.