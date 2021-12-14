Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına aldı.

ELBEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda S.K'nın adresinde uyuşturucu, uyarıcı madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Ekipler, adrese yaptığı operasyonda 15 alüminyum folyoya sarılı içerisinde metamfetamin bulunan uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 105 kurusıkı tabanca fişeği ve 176 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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