Kilis'te Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Kilis'te 45. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis'te 45. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kentte, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz