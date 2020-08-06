Kilis'te, koronavirüs denetimi Kilis'te, koronavirüs denetimiTÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Kiliste'de Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Kilis'te, koronavirüs denetimi

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Kiliste'de Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Vali Soytürk, denetim amacının ceza kesmenin ötesinde farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Kilis'te de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Denetime, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı katıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnaf ile vatandaşları uyaran Vali Recep Soytürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi. Vali Soytürk, ?Farkındalık oluşturmak için bugün akşama kadar dolaşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı, dernekleri, lokalleri, denetlenecek yerleri bugün akşama kadar dolaşacağız. Zaten denetim ekiplerimiz var ama farkındalığı arttırmak için ve bunu üst düzeyde tutmak için bütün Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesminin ötesinde rehberlik etmek, farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet yaratmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA