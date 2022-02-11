Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemiyorum' çağrısından sonra İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir çekişme olduğu iddiası uzun zamandır konuşuluyor. İmamoğlu cephesinden yapılan son hamle bu iddiaları daha da güçlendirdi.

KILIÇDAROĞLU "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM" DEDİ

Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama sonrasında çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İSKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu gelişmenin akabinde İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'den vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları elektriğe gelen zamları öne sürerek elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir." denildi.

"FATURALARINIZI DÜZENLİ ÖDEMENİZİ BEKLİYORUZ"

Su kullanıma ilişkin verilen teknik bilgilerin ardından ise "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan o çağrı;