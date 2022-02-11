Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısından sonra İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısından sonra İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" çıkışından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ, vatandaşlara "Faturalarınızı zamanında ödeyin" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir çekişme olduğu iddiası uzun zamandır konuşuluyor. İmamoğlu cephesinden yapılan son hamle bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama sonrasında çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bu gelişmenin akabinde İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'den vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları elektriğe gelen zamları öne sürerek elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir." denildi.

Su kullanıma ilişkin verilen teknik bilgilerin ardından ise "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan o çağrı;

Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemiyorum' çağrısından sonra İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

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3) TEK PARTİLİ dönemide sayarsan X tarih diyelim sonra ? senden sonra gelen parti depar attı seni solladı ve yıllardır iktidar olamıyorsun anca kendi içinizde hesaplaşma önce Biz Hazırız diyeblin sonra sandık !

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2) Peki ya Parti Başında ki Başkana ne demeli Tarih kokan bir Parti hemde kaç yıllık bir parti Kaç yıl iktidar kaldın ?

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Herzaman demişimdir önce küçük bölgelerde pişeceksin sonra büyük oynayacaksın diye yerel belediyede ne gibi icraatların var ki kos koca Mega Kenti idare etmeye kalkıyorsun.

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