Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
04.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı.
Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.
Kaynak: AA