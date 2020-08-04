Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı.

Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.

Kaynak: AA