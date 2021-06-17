CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a "Başsağlığı" Telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a "Başsağlığı" Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a 'Başsağlığı' Telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a "Başsağlığı" Telefonu - Haberler
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