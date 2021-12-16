Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret pazarlığı, 16 günlük serüvenin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşında 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca bu asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını da söyledi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 500 LİRA OLACAK

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar." diye konuştu.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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