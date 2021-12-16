Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıklamasından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını söyledi.

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret pazarlığı, 16 günlük serüvenin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşında 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca bu asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını da söyledi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 500 LİRA OLACAK

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar." diye konuştu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir

 Meclis'te gündem asgari ücret! İşte parti parti zam oranına ilk tepkiler

Meclis'te gündem asgari ücret! İşte parti parti zam oranına ilk tepkiler

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title