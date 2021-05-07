Kiğılı'dan bayrama özel indirim fırsatı

Kiğılı, ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel "2 T-shirt 89,90 TL, 2 Gömlek 129,90 TL" fırsatı ve ücretsiz kargo hizmeti sunuyor.

Kiğılı, ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel "2 T-shirt 89,90 TL, 2 Gömlek 129,90 TL" fırsatı ve ücretsiz kargo hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günüdür" diyerek tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Kiğılı, tam kapanma sürecinde tüketiciye destek olmayı sürdürüyor.

Kiğılı, ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinde Ramazan Bayramına özel "2 T-shirt 89,90 TL, 2 Gömlek 129,90 TL" fırsatı ve ücretsiz kargo hizmetini kigili.com'da sunuyor.

Kiğılı, tam kapanma boyunca online mağazaları "kigili.com" ve "abdullahkigili.com" adreslerinden 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Ürünlerin en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm siparişler, 1-2 gün içerisinde kargoya teslim edilerek ücretsiz kargo hizmeti sağlanıyor.

Bu süreçte online siparişler, şikayet kaydı gibi tüm işlemlerin takip edilmesi ve her türlü soru için "destek.kigili.com.tr" adresi 7/24 hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt