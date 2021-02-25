Kiev'de, 2014'te Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da kaybolan kişiler için "15 Alıkonulan Hayat" sergisi açıldı
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Kiev'de, 2014'te Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da kaybolan kişiler için "15 Alıkonulan Hayat" sergisi açıldı

25.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:20
Kiev'de, 2014'te Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da kaybolan kişiler için

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım'da ortadan kaybolan kişiler için "15 Alıkonulan Hayat" sergisi açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım'da ortadan kaybolan kişiler için "15 Alıkonulan Hayat" sergisi açıldı.

Sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS"in düzenlediği sergide 2014'te Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da ortadan kaybolan ve hala haber alınamayan 15 kişinin hikayeleriyle birlikte portreleri yer alıyor.

CrimeaSOS yetkilisi Yevgeniy Yaroşenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Kırım'da 44 kişinin ortadan kaybolduğunu belirterek, "Bu kişilerden 6'sı ölü bulundu, 19'u serbest kaldı, 3'ü gözaltında ve 1 kişi yurt dışına iade edildi ancak hala 15 kişiye ne olduğu bilinmiyor." dedi.

Serginin amacının Ukrayna halkını bu 15 kişi ve hikayeleri hakkında bilgilendirmek olduğunu vurgulayan Yaroşenko, "Kırım'da neler olduğunu, günahların yaşandığını anlatmak istiyoruz. Böylece halk devletten bu konunun araştırılmasını isteyebilir." diye konuştu.

Açılış etkinliğinin sonunda "Ervin'siz Bir Sene" isimli belgesel gösterimi yapıldı.

Sergi 4 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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