Kick Boks Avrupa Kupasında Denizli başarısı
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Kick Boks Avrupa Kupasında Denizli başarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kick Boks Avrupa Kupasında Denizli başarısı

Antalya Kemer'de düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, Denizlili sporcular farklı kategorilerde 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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Antalya Kemer'de düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, Denizlili sporcular farklı kategorilerde 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

08-11 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya'nın Kemer İlçesinde pandemi tedbirleriyle düzenlenen organizasyona 26 ülkeden bin 200 sporcu katıldı. Şampiyonada Denizli'yi temsil eden sporculardan gençler ve büyükler kategorilerinde; genç erkekler 79 kilogramda Ahmet Burak Canbeldek altın madalya kazanırken, 67 kilogramda Emre Özeren, 74 kilogramda Muhammet Can Kurt ve 69 kilogramda Faruk Selman Çınar bronz madalyaya uzandı. Bayanlar kategorisinde 50 kilogramda Yeşim Çırpı ikinci, Nazife Güçlü üçüncü olarak organizasyonu tamamladı. Takım oyunlarında ise Adem Demir üçüncü oldu. Kemer'de yapılan şampiyonanın ardından önümüzdeki aylarda Gaziantep'te gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası ile Kick Boks Milli Takım aday kadrosu da şekillenecek. Gösterdikleri performansla Denizlili sporcular dikkat çekerken milli formaya talip olduklarını gösterdiler. - DENİZLİ

Kick Boks Avrupa Kupasında Denizli başarısı
Kick Boks Avrupa Kupasında Denizli başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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