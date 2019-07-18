Kıbrıs Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Bafra'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 63 kişiye "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan 63 gaziye madalyalarının verilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Vekili Fikret Zaman, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinin şanlı sayfalarından biri olduğunu belirterek, "45 yıl önce soydaşlarımıza yönelik saldırılara 'dur' demek için canını siper eden kahramanlarımızla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bu vesile ile vatanımızın her karış toprağı için toprakla kucaklaşan şehitlerimize de bir kez daha rahmet diliyorum." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da bu topraklarda her zaman Türkleri rahatsız edenler bulunduğunu vurgulayarak, "Ama biz ülkemizi kimseye bırakmadık. Kıbrıs Barış Harekatı sınırlarımızın ötesinde gibi görünse de aslında bizim bir parçamız. Biz orada hem kendi halkımıza hem de Rumlara huzur getirdik. Şimdi Akdeniz'de doğal gaz arıyoruz. Bugün Akdeniz'de doğal gaz arıyorsak, bunun sebebi Kıbrıs'ın bizim olmasıdır. Bu kahraman askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesindedir." ifadesini kullandı.

Törende daha sonra gazilere madalyaları verildi.

Kaynak: AA