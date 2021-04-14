Kıbrıs gazisine son görev
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Kıbrıs gazisine son görev

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Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Gazisi Ahmet Fani dün geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Fani dün geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Aşkale'nin Büyük Geçit Köyü nüfusuna bağlı olan Kıbrıs Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Geçit Köyünde kılınan cenaze namazına Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Merkez Komutanı Albay Erbil Işın, askeri erkan, aile yakınları ve köylüleri katıldı.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Fani, Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlandı. - ERZURUM

Kıbrıs gazisine son görev
Kıbrıs gazisine son görev
Kıbrıs gazisine son görev
Kıbrıs gazisine son görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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