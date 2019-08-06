Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı

Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırma kararının ardından diplomatik ve askeri baskıyı artırmayı düşündüğünü duyurdu

06.08.2019 18:39
Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırma kararının ardından diplomatik ve askeri baskıyı artırmaya başladı.

Hem Pakistan hem de Hindistan Keşmir bölgesinin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyor ancak her iki ülke de bölgenin sadece bir kısmını aktif olarak kontrol ediyor. Hindistan pazartesi günü kendi kontrolü altındaki bölgeye tanıdığı bazı hakları kaldırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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