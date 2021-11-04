Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Ç.G., E.E., H.C.K. ve T.A'yı durdurdu.

Üst aramasında bir miktar bonzai ve eroin ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı. Ekipler, hırsızlık suçundan aranan A.S.M'yi de yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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