Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Ç.G., E.E., H.C.K. ve T.A'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar bonzai ve eroin ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı. Ekipler, hırsızlık suçundan aranan A.S.M'yi de yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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