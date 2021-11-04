Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Ç.G., E.E., H.C.K. ve T.A'yı durdurdu.

Üst aramasında bir miktar bonzai ve eroin ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı. Ekipler, hırsızlık suçundan aranan A.S.M'yi de yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Keşan'da asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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