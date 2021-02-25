Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği

25.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:34
Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için parkta egzersiz etkinliği düzenledi.

 EDİRNE'nin Keşan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için parkta egzersiz etkinliği düzenledi. Etkinlik, evden çıkamayanlar için de belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. 

Keşan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde maske ve sosyal mesafeli egzersiz etkinliği gerçekleştirdi. Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde yapılan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Aktif ol, zinde kal' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, evden çıkamayanlar için de belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

HER SALI VE PERŞEMBE DEVAM EDECEK

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, egzersizlerin, salı ve perşembe günleri 11.00- 12.00 saatleri arasında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenleneceğini belirterek, "Egzersizi uzmanımız eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır pandemi süreci yaşıyoruz. Bundan en çok etkilenen de 65 yaş ve üzeri olanlar. Evlerinden çıkamadılar ve yeterli egzersiz yapamadılar. Biz de açık havada, onların dışarı çıkabilecekleri saatlerde spor yapmaları için imkan sağlıyoruz. Evlerinde olanlar da canlı yayından egzersizleri takip ederek, uygulayabilirler. Spor, hayatımızın önceliği ve tarzı olmalı. Spor hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizleri güçlendirir" dedi.Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de hareketsizliğin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade ederek, tüm 65 yaş ve üzeri vatandaşları egzersiz yapmaya davet etti.

Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Hakan Kutlu Recep Niyaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:38:58. #1.15#
title