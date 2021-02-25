Keşan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için parkta egzersiz etkinliği düzenledi. Etkinlik, evden çıkamayanlar için de belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Keşan Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde maske ve sosyal mesafeli egzersiz etkinliği gerçekleştirdi. Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde yapılan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Aktif ol, zinde kal' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, evden çıkamayanlar için de belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

HER SALI VE PERŞEMBE DEVAM EDECEK

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, egzersizlerin, salı ve perşembe günleri 11.00- 12.00 saatleri arasında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenleneceğini belirterek, "Egzersizi uzmanımız eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır pandemi süreci yaşıyoruz. Bundan en çok etkilenen de 65 yaş ve üzeri olanlar. Evlerinden çıkamadılar ve yeterli egzersiz yapamadılar. Biz de açık havada, onların dışarı çıkabilecekleri saatlerde spor yapmaları için imkan sağlıyoruz. Evlerinde olanlar da canlı yayından egzersizleri takip ederek, uygulayabilirler. Spor, hayatımızın önceliği ve tarzı olmalı. Spor hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizleri güçlendirir" dedi.Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de hareketsizliğin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade ederek, tüm 65 yaş ve üzeri vatandaşları egzersiz yapmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı