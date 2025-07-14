Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yalnızca futbol kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da kamuoyunun yakın takibinde. Son zamanlarda ünlü futbolcunun özel hayatında yaşanan gelişmeler, magazin dünyasında geniş yankı buldu. Özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen soruların başında, "Kerem Aktürkoğlu evli mi, eşi kim?" ve "Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak nasıl tanıştı?" gibi detaylar yer alıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun eşi kim? Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak nasıl tanıştı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak 2025 yılında evlenen genç yıldız, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi. Bu gelişmenin ardından futbolseverler ve magazin takipçileri, "Kerem Aktürkoğlu'nun eşi kim, ne iş yapıyor ve nasıl tanıştılar?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi kim

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak, Kocaeli doğumlu ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev yapıyor. Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Azak, eğitim ve gelişim alanında profesyonel hayatını sürdürüyor. Kamuoyunun pek tanımadığı ve gözlerden uzak bir yaşam süren Azak, sade kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak nasıl tanıştı

KEREM AKTÜRKOĞLU VE EŞİ CEREN AZAK NASIL TANIŞTI?

Aktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak'ın yolları görücü usulüyle kesişti. 2024 yılının sonlarında gerçekleşen tanışmanın ardından kısa süre içinde nişanlanan çift, ilişkilerini fazla uzatmadan 2025'te nikâh masasına oturdu. Sessiz ve sade bir törenle evlenen çift, özel yaşamlarını medyadan uzak bir şekilde sürdürüyor.

Başarılı futbolcunun evliliği, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin mutluluğu da sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, özel hayatlarını koruma konusunda oldukça hassas davranmayı sürdürüyor.