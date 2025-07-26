Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gelecek? Kerem Aktürkoğlu 2025 hangi takımda?

Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili spekülasyonlar spor gündeminde geniş yer buluyor. Futbolseverler, "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yıldız ismin 2025 sezonunda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'la anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu 2025 sezonunda hangi takım ile devam edecek? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun adı, bu kez Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlı kulübün, yıldız oyuncu için transfer planlaması yaptığı öne sürülürken, "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusu gündeme oturdu.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gelecek

Beşiktaş yönetiminin, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, kulislerde Beşiktaş'ın bu transfer için adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Kerem Aktürkoğlu 2025 hangi takımda

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Avrupa'dan ciddi bir teklif gelmemesi halinde, Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durumda Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de devrede olabileceği ifade ediliyor.

2025 sezonunda Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken, taraftarlar transfer sürecini yakından takip ediyor. Henüz resmi bir görüşme gerçekleşmemiş olsa da, Kerem'in adı siyah-beyazlılarla sık sık anılmaya devam ediyor.