Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı artık pes etti

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatya'ya konuk olan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın maçın başında kaçırdığı pozisyonlar, taraftarları çıldırttı. Kenan'a gösterilen tepkinin boyutu hayli büyük.

Yeni Malatya maçına moralli gelen Beşiktaş'ta maçın başında tartışılan ilk 11 tercihi, ilk 20 dakikalık bölümde tavan yaptı. Kenan'ın ilk 11'de olmasının tartışıldığı anlarda kaçırdığı goller, tuzu biberi oldu.

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Beşiktaş, 5. dakikada korner kazandı. Top Kenan'ın önüne düştü. Boşta kalan Kenan, topa vuruş yapamadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

10 DAKİKA SONRA

15. dakikada Kenan, bu kez Rıdvan'ın çevirdiği topta geride kaldı. Alex Teixeira arkadan yetişip şutu çekti ama etkisiz kaldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Kenan'ın performansıyla çılgına döndü.

İşte sosyal medya tepkileri:

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