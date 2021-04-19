Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
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Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | Yerel

Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor Artvin'de 4 yıl önce ilçe olan Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşlar devlet hastanesi istiyor.

Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor

ARTVİN - Artvin'de 4 yıl önce ilçe olan Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşlar devlet hastanesi istiyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi 2017 yılında Hopa ilçesine bağlı beldeyken, Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe olmuştu. 9 bin 200 nüfusa sahip Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşlar ilçe olmanın mutluluğunu yaşarken, sağlık hizmetleri alabilecekleri bir devlet hastanesinin yapılmasını istiyorlar. Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın Kemalpaşa ilçesinde bulunması bölgeye ayrı bir insan yoğunluğu katıyor. İlçede bulunan sağlık merkezi mesai saatleri sonrası ve hafta sonu kapalı olurken, en yakın hastane ise 20 kilometre uzaklıktaki Hopa ilçesinde yer alıyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Kemalpaşa ilçesinin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi. "Sağlığın en önemli sorun olduğunu gün geçtikçe yaşıyoruz" diyen Akyürek, "Kemalpaşa ilçe oldu ama eksikleri çok, bunların en başında ise devlet hastanesi geliyor. Yapılacak bir devlet hastanesi sağlık sorunlarının çözümünde destek ve katkı sunar. Bunun için de bir an önce mutlaka bir proje üretilmeli ve çalışmalara başlanmalıdır" diye konuştu.

(AG-ÖS-CC-Y)

Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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