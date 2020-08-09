Keçiören Belediyesi'nden gençlere YKS tercihleri için destek Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Tepebaşı Kurs Merkezi adıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve YKS öğrencilerine yönelik eğitim veren kurs merkezi, tercih dönemlerinde ise öğrencilere rehberlik hizmeti veriyor.

Bu kapsamda kurs merkezi rehber öğretmenleri tarafından YKS öğrencilerine doğru tercih yapmaları, istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için destek verilmeye başlandı.

"Emekler boşa gitmesin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimize tercihi konusunda destek veriyoruz. Keçiören'de yaşamıyor olsalar dahi tüm öğrencilerimiz kurs merkezimize gelerek destek alabilirler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için tercihlerin doğru yapılması gerektiğine dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören Belediyesi olarak sınava hazırladığımız gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için birer nefer oluyoruz. Onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tercihler konusunda da öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Son kararı ise yine kendileri verecekler. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunma gayretindeyiz."

Altınok, YKS tercih işlemlerinin 14 Ağustos saat 23.59'da sona ereceğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizi YKS puanları ve tercih kılavuzlarıyla birlikte 14 Ağustos tarihine kadar ve 08.00–17.00 saatlerinde kurs merkezimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA