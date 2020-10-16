Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Zirve Etkinlik'te" gençlerle buluştu
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Zirve Etkinlik'te" gençlerle buluştu

16.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:19
Keçiören Belediye Başkanı Altınok

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında Keçiören'de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu 14 genç ile "Zirve Etkinlik" adı altında tertip edilen toplantıda bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında Keçiören'de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu 14 genç ile "Zirve Etkinlik" adı altında tertip edilen toplantıda bir araya geldi.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre Başkan Altınok, yerel ve bölgesel düzeyde vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak amacıyla her yıl 47 Avrupa Konseyi üye ülkesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan AYDH kapsamında 14 genç ile telekonferans yöntemiyle buluştu.

Başkan Altınok, etkinliğe ilişkin, "Vatandaşlarımızı aktif olarak yönetime dahil ettiğimiz yönetim anlayışımızı gençlerimize anlattık. Demokratik toplumlarda bireyin hak ve sorumluluklarının farkında olması gerektiğinin önemini ortaya koyduk. Yerel yönetimler olarak muhakkak istişare kültürünü içselleştirmemiz gerektiğini ve Keçiören'de istişare kültürünü nasıl geliştirdiğimizi detaylarıyla paylaştık." ifadelerini kullandı.

14 gencin fikri alındı

Altınok, yerel yönetimlere ilişkin çeşitli fikir alışverişinde bulunulan Zirve Etkinlik'te Keçiören'in marka değerini artırmak için yeniliklere ve her türlü faydalı projeye açık olduklarını, gençlerden ve vatandaştan gelen her bir öneriyi ise dikkatle değerlendirdiklerini belirtti.

Keçiörenli vatandaşın yönetime dahil edilme sürecini anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören hepimizin, ilçemizdeki tüm yöneticilerimiz demokrasimizin birer ayağı, çatısı ve kapısıdır. Demokrasimizin en önemli yapı taşı olan muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla el birliği yaparak Keçiören için çalışıyoruz. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi'ni kurarak yaşlı, genç, engelli, çocuk demeden ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz. Bu ortak çalışmalarla da Türkiye'de ve dünyada örnek olarak gösterilen hizmetler ve eserler ortaya koyuyoruz. Gönül yapmak ve güzel eserler bırakmak için el birliği ile çalışacağız. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde her şeyin üstesinden gelecek, şehrimiz için her fikri önemseyecek, uygulama gayreti içinde olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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