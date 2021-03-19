Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan semt pazarlarına denetim
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan semt pazarlarına denetim

19.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:12
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan semt pazarlarına denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarlarında vatandaşlara konforlu bir alışveriş ortamı sunmak için günlük olarak denetimlerde bulunuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarlarında vatandaşlara konforlu bir alışveriş ortamı sunmak için günlük olarak denetimlerde bulunuyor.

İlçede kurulan 45 semt pazarını belli aralıklarla denetleyen ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Altınok, onlardan gelen istekleri değerlendirmeye alıyor. Altınok, yoğun olarak dile getirilen taleplerin karşılanması noktasında ilgili birim müdürlüklerine talimatlar vererek vatandaşın nezdinde hizmet ağını genişletiyor. Konuya ilişkin konuşan Başkan Altınok, "Semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımız eskiden olduğu gibi disiplinli ve modern Keçiören'imize yakışır bir düzen içinde hizmet veriyor" dedi.

"Örnek semt pazarı uygulamamızı geliştiriyoruz"

"Şehrimizde örnek semt pazarı uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Altınok, ilçede bulunan açık semt pazarlarının üstünü kapatmak için ise çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı. Altınok, "Keçiören'de 45 semt pazarı kuruluyor. Bunlardan 17 tanesi üstü kapalı bir şekilde hizmet veriyor. Fiziki koşulları uygun olan açık semt pazarlarımızın da üstünü kapatmaya devam ediyoruz. Mevcut kapalı semt pazarlarımıza klima sistemi kurarak vatandaşımızın kışın sıcak yazın ise serin bir ortamda alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda pazarlarımızdaki fiyatlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan günlük olarak paylaştığımız sebze ve meyve fiyat listesiyle kontrol altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan semt pazarlarına denetim
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan semt pazarlarına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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