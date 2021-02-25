Keban'da Kovid-19 denetimi
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Keban'da Kovid-19 denetimi

25.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:24
Keban'da Kovid-19 denetimi

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ile gerçekleştirilen denetimde cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Kaymakam Akbulut, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda ilçe halkını ve esnafını hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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