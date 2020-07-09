KBÜ'de masa tenisi turnuvası düzenlendi Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sportif etkinlikler kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sportif etkinlikler kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen turnuvaya, akademik ve idari birimlerde görevli personel katıldı.

Turnuvada, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından araştırmacı İsmail Yıldız birinci, Genel Sekreterlik Şube Müdürü Abdullah Özel ikinci, memur Caner Sarıcı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün tarafından verildi.

Kaynak: AA