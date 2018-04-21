Edremit Yörükler Derneğince düzenlenen "Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği" kapsamında ilçede Yörük göçü canlandırıldı, Akçay'da oba çadırları kuruldu.

Dün başlayan şenliğin ikinci ve son günü, Edremit'teki Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgedeki Yörük ve Türkmen derneklerinin başkan ve temsilcileriyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortejde mehter takımı ve yöresel gösteri ekipleri ilgi topladı.

Yörük göçü ve kortej yürüyüşü, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda son buldu. Edremit Yörükler Derneği Başkanı Fatih Ertürk, şenlik çelengini Atatürk Anıtı'na sundu. Yapılan protokol konuşmalarının ardından halk oyunları ekipleri gösteriler sundu ve ilçe merkezindeki etkinlikler sona erdi.

Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden şenlik kapsamında kurulan çadırlarda ise Yörük ve Türkmen kültürüne ait eşyalar tanıtıldı. Yöredeki tatilcilere keşkek, pilav, gözleme ve ayran ikram edildi.

Yapılan konuşmaların ardından mehter takımı, kılıç kalkan, yağlı güreş, halk oyunları ve atlı okçuluk gösterileriyle halk konseri gerçekleştirildi.

Tülütabakların gösterisi ilgi gördü

Daha sonra Milli Mücadele döneminde tabak ve deri işçilerinin, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumuyla boyayıp, keçi, koyun postu ve at kuyruklarıyla donatılan Tülütabakların gösterisi ilgiyle izlendi.

Yörük çadırlarının tanıtımı yapılırken halkın arasında gezen Tülütabaklar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

"Yörük ve Türkmen kültürümüz unutulmamalıdır"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, şenlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Yörük ve Türkmenlerin bölgede yüzyıllardır bulunduğunu belirtti.

Sırmalı, "Bunlar, savaş dönemlerinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Edremit Yörükler Derneğine ve şenliği destekleyenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da Yörük ve Türkmen kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için belediye olarak destek olduklarını ifade ederek, "Bölgemiz kültürel zenginliklere sahiptir. Yörük ve Türkmen kültürümüz unutulmamalıdır. Edremit Yörükler Derneğine teşekkür ederiz. Bu şenliklerin devamını diliyoruz." diye konuştu.