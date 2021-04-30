Kazakistan'da yabancı uyruklu öğrenciler ve göçmen işçiler ücretsiz Kovid-19 aşısı hakkından yararlanabilecek
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Kazakistan'da yabancı uyruklu öğrenciler ve göçmen işçiler ücretsiz Kovid-19 aşısı hakkından yararlanabilecek

Kazakistan'da yabancı uyruklu öğrenciler ve göçmen işçiler ücretsiz Kovid-19 aşısı hakkından yararlanabilecek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan hükümeti, 3 ayı aşkın süredir ülkede bulunan yabancı öğrenciler ve göçmen işçilerin, ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceklerini duyurdu.

NUR Kazakistan hükümeti, 3 ayı aşkın süredir ülkede bulunan yabancı öğrenciler ve göçmen işçilerin, ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceklerini duyurdu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, yaptığı açıklamada, Kurumlararası Komisyonun, Kovid-19 aşı kapsamındaki grupları güncellediğini belirtti.

Tsoy, bugüne kadar sadece ülkede oturum izni bulunan yabancıların Kovid-19 aşısı olabildiğini belirterek toplumda sürü bağışıklığı oluşması için 3 aydan fazla süredir ülkede ikamet eden yabancı öğrenciler ve göçmen işçilerin de aşı kapsamına dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Tsoy, aşılananların sayısı genel nüfusun yüzde 60'ını geçtiği zaman ülkede maske uygulamasının kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.

19 milyona yakın nüfusa sahip Kazakistan'da, 1 Şubat'tan bu yana Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 2 bin 853 artarak 319 bin 818'e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 2 bin 626 artarak 273 bin 915'e, ölenlerin sayısı ise 30 artarak 3 bin 668'e çıktı.

Ülkede en fazla günlük vaka, başkent Nur Sultan ile Almatı kentinde tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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