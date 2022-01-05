Kazakistan'da doğal gaza yapılan zam halkı sokağa döktü! Yükselen protestolar hükümeti istifa ettirdi - Haberler
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Kazakistan'da doğal gaza yapılan zam halkı sokağa döktü! Yükselen protestolar hükümeti istifa ettirdi

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Dünya

Doğal gaz rezervi açısından zengin olan Kazakistan'da, akaryakıta gelen zamlar ülkenin pek çok şehrinde halkı sokağa dökmüştü. Alevlenen protestolar sonrası Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, olaylar nedeniyle istifa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti.

OHAL'a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. 2 Ocak'ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde araba sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

Protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçrayarak göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Ardından bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti. Kısa sürede Kazakistan'ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

Kurulan özel hükümet komisyonu, ktau'da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti. Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte, LPG fiyatı litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartılmıştı.

Kazakistan'da akaryakıt zammı sonrası halk sokağa döküldü

Kazakistan'da akaryakıt zammı sonrası halk sokağa döküldü

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (5)
zeliha:Fitne zamanındayız. Her kargaşa düşmanın ekmeğine yağ sürmek olur.İtidalli olmak lazım. her protestonun onlarca- yüzlerce provokatörü olur. olaylar istenmeyen yerlere gider. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Ömer Bal:İnsan böyle devlet adamı gördükçe gıpta ediyor.... Cevap Yaz 7 32 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:Türk dediğin böyle olacak işte. haksızlık karşısında pusup oturmayacak, hakkını arayacak ve alacak. Bizim burda böyle şeyler olmuyor, Maaşını komple doğal gaza vereceksin deseler, buna da şükür deyip halay çekerler.. Yalan mıyım? Cevap Yaz 17 65 Yayından Kaldır
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