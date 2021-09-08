Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
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Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı

Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece Halkalı'da, daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu.

Küçükçekmece Halkalı'da, daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada kimse yaralanmazken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başakşehir istikametine 34 PBE 73 plakalı Nissan markalı aracıyla giden Haydar Y., makas atarak ilerledi. Kontrolünü kaybeden Haydar Y., aynı yöne giden Meltem B., idaresindeki 34 DAR 776 plakalı SEAT İbiza markalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Meltem B.'nin kullandığı araç refüje çıkarken, Haydar Y.'nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı.

Kazada yaralanan olmazken, Haydar Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Kazaya neden olan sürücü trafik canavarı çıktı"

Polisin olay yerinde yaptığı alkol testini Haydar Y., ret etti. Sürücünün kimliğini sorgulayan polis ekipleri, Haydar Y.'nin daha önce ehliyetine iki kere alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve alkol testini üç sefer ret etmekten de hakkında işlem yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri Haydar Y.,'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı
Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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