KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI
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KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

E SENYURT'ta hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, hasılat olan 600 lirayı alıp kaçtı.

E SENYURT'ta hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, hasılat olan 600 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık, minibüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Hatlı minibüs, hasarı kazaya karıştı. Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi. Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti. Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü. Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI
KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI
KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI
KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ PARAYI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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