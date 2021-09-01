KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU
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KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılığın yanısıra kaz yetiştiriciliği yapıyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılığın yanısıra kaz yetiştiriciliği yapıyor. Sabah erken saatlerde kaz sürülerini çayır meralara götüren vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerine kadar arazide kalıyor. Otlayan kazlarını dere kenarına götürerek yıkanarak serinlemelerini sağlayan vatandaşlar, otlama sonrası evlerinin yolunu tutuyor. Kars'ta özellikle kırsalda kaz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler bir yanda da kaz beslemeye devam ediyor. Aileler, yıllık kaz eti ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra satarak da bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bu yıl mevsim kurak geçse de son günlerde etkili olan yağmurlar arazilerin yeniden yeşermesine neden oldu. Kaz yetiştiricilerini az da olsa sevindiren yağışların ardından kaz sürüleri de arazilere çıkarıldı.

Arpaçay ilçesinin Karakale köyünde de vatandaşlar sabah erken saatte araziye bıraktıkları kazlarını otlatıyor ve onları su içmeleri için dere kenarlarına götürüyor. Su içen kazlar bir yandan da yüzerek temizlendi. 70 tane kaz otlattığını söyleyen Murat Koçali, kaz beslemenin külfetli olduğunu arpayla besledikleri kazların kesilecek ana gelene kadar çok masraflı çıkardığını belirtti. Yem pahalılığından dert yanan Koçali, kazları sabah erken saatte otlamaları için araziye çıkardıklarını günde iki defa da su içmeleri için dere kenarına götürdüklerini belirtti. Koçali, Bin bir zorlukla büyüttüğümüz kazlar kar yediklerinde kesiliyor. Bir o kadar da keyifli olan kaz yetiştiriciliğini devam ettiriyoruz. Kazları genelde kendimiz için besliyoruz. Gurbetteki akrabalarımıza da gönderiyoruz. Kalanını da satıyoruz diye konuştu.

Kazların suda yıkanmaktan büyük keyif aldıklarını da belirten Koçali, Susadıkları zaman dere kenarına kanat çırparak gidiyorlar. Hem su içiyor hem de temizleniyorlar dedi.

KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU
KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU
KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU
KAZ SÜRELERİ ÇAYIRLARI DOLDURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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