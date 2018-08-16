Kayyum Çocuk Yaşlı Demeden Vatandaşları Mutlu Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi 'Mardinmasa' ekipleri sosyal sorumluluk çalışmalarıyla takdir kazanıyor. 27 sosyal projeyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Mardinmasa Kurban Bayramı öncesinde farkındalık oluşturacak anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Bu bağlamda ekipler Mardin'in tüm ilçelerinde yaşlı vatandaşları ve çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Vatandaşlarımızın mutluluğunu önemseyen bir yapıda çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz kentimizin yeniden inşasında tüm ekipleriyle beraber çalışmaktadır. Altyapıdan üst yapıya kadar yaptığımız hizmet hamlesi ile ilimizde hergün farklı bir güzellik yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluklarımızla da örnek şehirler arasına girdik. Mardinmasa birimimizle çalmadık kapı bırakmadık ve yediden yetmişe hemşehrilerimizin yanında yer aldık. Ekiplerimiz bu defa da Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşlarımızın ellerini öpmekle birlikte çocuklarımızın heyecanına ortak oldu" dedi.

"Mutlulukları her şeye değer"

Yapılan çalışmanın Mardinli vatandaşlar tarafından da beğeni kazandığını belirten Yaman, "Bayramlar özellikle çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız için daha fazla anlam ifade etmektedir. Biz de bu noktada bayrama girmeden önce bu düşünceden hareketle çalışma gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bunun yanında çocuklarımızın hediyelerimizle daha mutlu olmasını sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarıyla örnek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MARDİN