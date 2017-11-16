Kayso Başkanı Büyüksimitçi: "Endüstri 4.0'ı Kaçırmamalıyız"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin Endüstri 4.0'a bir an önce adapte olması gerektiğini söyledi.



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Liderliğinde, BASF Türk Kimya Çözüm Ortaklığında ve Turkishtime Dergisi tarafından "Üretim ve Sanayide Dijitalleşme" konulu toplantı düzenlendi.



Toplantıda açılış konuşması yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üretim ve sanayide dijitalleşme denilince akla ilk olarak 4. Sanayi Devriminin geldiğini belirterek, "İlk defa 2011 yılında Almanya'da konuşulmaya başlanan 4. Sanayi Devrimi için tüm Dünya'daki farklı endüstriler yenilenme içerisine girdi. Özellikle uluslararası piyasanın rekabet kurallarını değiştireceğine inanılan bu devrim için Türkiye'de de Bilim ve Sanayi Bakanlığımız bünyesinde çalışmalar devam etmektedir" dedi.



4. Endüstri Devriminin kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak adlandırılabileceğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, ancak bunun sadece bir üretim hattının, bir faaliyetin değil, bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.



Bu sistemin sadece sanayiyi değil tüm sosyal yaşamı etkileyeceğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Bu endüstri sayesinde daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretime kavuşmuş olacağız. Aslında bu sistem sadece sanayiye değil tüm sosyal yaşamımıza bir takım yenilikler getirecek. Gelişmiş ülkeler gelecek hedeflerini Endüstri 4.0'a uygun bir şekilde planlarken, bizde Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizin dünya pazarlarında yerini alabilmeleri ve gelişmiş ekonomilerle daha rahat rekabet edebilmeleri için Endüstri 4.0'ı tanıtmaya, her fırsatta Endüstri 4.0'ın önemini vurgulamaya çalıyoruz" diye konuştu.



Başkan Büyüksimitci, Kayseri'de İSO İlk ve ikinci 500'de yer alan firmaların bir kısmının Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalara başladığını, ancak firmaların büyük çoğunluğunun henüz Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğunu belirtti.



Dünya ile rekabet edebilmek için dönüşümün şart olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "Türkiye olarak üretim dönüşümünü, dijital dönüşümü, işgücü dönüşümünü en önemlisi de eğitim dönüşümünü sağlamak zorundayız. Ülkemizin 4. Sanayi Devriminde başarılı olmasının yolu eğitimden geçiyor. Aksi takdirde gelişmiş ülkelere göre düşük olan işgücü maliyetimizin ve üretkenliğimizin anlamı kalmayacak. Bu zorluğu aşmanın yolu biran önce Endüstri 4.0 stratejilerinin belirlenmesi ve eğitim sistemimizin revize edilmesidir"



Şirketlerin bu yolculukta kendilerine bir yol haritası hazırlaması ve yeni iş modellerine karşı kendilerini psikolojik olarak hazırlamaları gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, bundan 10-15 yıl sonra bugün var olmayan birçok mesleğin ortaya çıkacağını ve bazı mesleklere olan ihtiyaçların ortadan kalkacağını söyledi.



Sanayi 4.0'la birlikte işsizliğin artacağı yönünde endişeler olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, günümüzde otomasyonun en yoğun olduğu ülkelerin Almanya ve Japonya olduğunu, dünyada işsizliğin en az olduğu iki ülkeninde yine Almanya ve Japonya olduğunu dolayısı ile böyle bir endişeye gerek olmadığını belirtti.



Bundan sonra geleneksel yöntemlerle yapılacak üretimlerin rekabet şansını kaybedeceklerini belirten Başkan Büyüksimitci, süreçlere uyum sağlayamayan firmaların bugün ne derece büyük olursa olsunlar yarının dünyasında yer alamayacaklarını, Türkiye olarak geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak Endüstri 4.0'ı kaçırmamız gerektiğini, daha önce yakalayamadığımız sanayi devrimlerini yakalamak için Endüstri 4.0'in Türkiye için bir şans olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ