Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
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Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

04.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:17
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.  

Tokgöz, dün Beşiktaş karşısında alının 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırdıklarını söyledi. 9 Kasım 2020 tarihinde Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, 49 günlük görev sürecinde 9 maça çıktı. Kayserispor bu maçlardan 4'ünden beraberlik, 5'inden yenilgi ile ayrıldı. Ligde son olarak Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu müsabakayı da 2-0 kaybetti. Hes Kablo Kayserispor ligde 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor. 

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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