Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı
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Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı

Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in transferini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Mustafa Pektemek ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından, Mustafa Pektemek'in önceki yıllarda attığı bazı goller paylaşılarak transfer ilan edildi.

Pektemek, geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Golcü oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa kulüplerinde de oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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