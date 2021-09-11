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Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor
Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Genele baktığımızda 3 puan çok önemliydi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Genele baktığımızda 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya devam, taraftara ve yönetime teşekkür ediyoruz." dedi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa'nın, Galatasaray maçında geriden gelip berabere kalarak 90 dakika içinde, farklı oyun varyasyonu ortaya koyan bir takım olduğunu anlattı.

İlk 45 dakikasında oyuna hakim olduklarını vurgulayan Karaman, son aksiyonları istedikleri hale getiremediklerini ve maçta Mensah'ın güzel bir gol attığını belirtti.

Her oyuncunun her yerde oynaması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Oyuncular pozisyon değişkenliğini oynayabilmeli. İkinci yarıda basit pas hatalarıyla istediğimizi yapamadık. Genele baktığımızda 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya devam, taraftara ve yönetime teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli takım teknik direktörlüğüne kimin getirilmesi gerektiği sorusu üzerine Karaman, şunları kaydetti:

"Bir teknik adam değil, 5-6 kişinin bunlar içinde yabancı dil bilen Avrupa'yı çok iyi bilen, oyuncu iletişiminde, taktik konusunda uzman bir adam bu işe sahip olmayabilir. 4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı dünya kupasına getirmesi gerekiyor. Öyle ahbap çavuş ilişkileri ile, o gitsin, bu kalsın, şu gelsin... Bakın bir adam, iki adam demiyorum 4-5 akil adam gelsin. Bunlar hangi vasıflara sahip olabilir? Gurbetçilerin performansını iyi bilen, yabancı dili olan, ülkedeki futbolu bilen, taktik konusunda uzman insanların bir araya gelip milli takımı dünya kupasına götürebilir. Benim düşüncem bu."

Cihat Arslan: "Bize geçmiş olsun"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçı baştan sıkı tutulması gerektiğini oyuncularına söylediğini anlattı.

Bugün bireysel olarak bazı kilit oyuncuların performansının düşük olduğunu belirten Arslan, üretken olma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Arslan, "Sonuç almada istediğimiz verim gelmedi. Bize geçmiş olsun. Toparlanıp, daha iyi maçlar oynayacağız." diye konuştu.

Milli takım ile ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, "Milli takımda yeni bir arayış var. Hepsi çok değerli bu millete ve bayrağa hizmet edebilecek insanlar. Görüşülen isimler arasında geçmişte duruşuyla, Trabzonspor'daki başarısıyla Ünal Karaman isminin de görüşülmesi gerektiği tarafındayım. Ünal hoca çok önemli yerlerde hizmet etmiş bir teknik direktör. Büyüklerimizin onu da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor Haberleri
Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler

Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler
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