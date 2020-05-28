Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı Kayserispor Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA