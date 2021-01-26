Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

26.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:48
Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Seren Serengil Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 19:49:32. #1.15#
title