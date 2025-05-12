Kayserispor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kayserispor Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Kayserispor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor Antalyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor Antalyaspor maçı Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.