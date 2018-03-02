KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda 3 Mart Cumartesi günü "Hangimiz Sevmedik" adlı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Birbirini kaybeden Viola ve Sebastian adında iki kardeşlerin macerasını anlatan oyun 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatrosunda ayrıca Namık Kemal Bilgin'in şefliğini üstlendiği "Konservatuvar Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu" konseri düzenlenecek.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konser, 8 Mart Perşembe günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyunu seyircisiyle buluşturacak.

Alman yazar Curth Flatow'unun kaleme aldığı, Türkçeye Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı yeni oyunda, günümüz popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.

Oyun, nikah memuru olan Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor.

Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi onu çileden çıkarıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği yeni oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün 19.30, yarın da 14.00 ve 19.30'da izleyicisiyle buluşacak.