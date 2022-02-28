Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0 - Haberler

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Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kocasinan Ülküspor, ligin 16. haftasında Talas Anayurtspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kocasinan Ülküspor, ligin 16. haftasında Talas Anayurtspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Bekir Kahraman xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xx, Okan Recai Ateş xx, Talha Çoban xx, Sait Mert Akgöz xx, Harun Karaman xx, Erhan Vurdem xx, Cengiz Eşme xxx, Muaz Guzay xx, Ramazan Bulmuş xx (Dk.56 Fatih Basın x), Salih Bahadır Soylu x (Dk.37 İsmail Aydoğdu xxx), Emre Zeren xx (Dk.75 Kadir Eren Üçal x)

Talas Anayurtspor: Deniz x, Doğan Bilgin x, Tuğrul Kelek x (Dk.65 Cengiz Çay x), Abdulkerim Sain x, Ahmet Sürmeli x (Dk.80 Süleyman Koç x), Zafer Subatan x, Yaşar Alak x (Dk.75 Yunus Özdemir x), Okan Gürkay Yeter x, Ebubekir Sain x, Mevlüt Yılmaz x Emrecan Tepedaş x

Goller: Cengiz Eşme Dk.5, İsmail Aydoğdu Dk.80 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erdem Kurt, Kocasinan, Kayseri, Talas, Spor, Haberler

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