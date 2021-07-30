Kayseri'nin ihracatı ilk 6 Ayda Yüzde 51 arttı
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Kayseri'nin ihracatı ilk 6 Ayda Yüzde 51 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 6 Ayda Yüzde 51 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre haziran ayında Kayseri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,60 oranında artarken, bu artış yılın ilk 6 ayında yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Haziran ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 50,60 artışla, 320,1 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı ilk altı aylık artışımız ise geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 51,40 oranında artarken, Türkiye'nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Rakamlarımızın artış hızının önceki aylarda olduğu bibi bu ayda Türkiye ortalamasının üzerinde oluşu bize moral verdi" dedi.

Mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını, bununda ürün kalitesinin yükselmiş olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

İhracatta geçen yıl rekor kırdıklarını açıklayan Büyüksimitci, "Geçen yılı 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir rakamla kapattık. İnşallah bu yılda 3,5 milyar doları yakalamak için gayret gösteriyoruz. Bunu sağlamamız durumunda Türkiye'nin 7-7,5 büyüme beklentisine de çok ciddi katkı sağlamış olacağız. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen yakaladığımız pozitif ivmeyi çok önemsiyoruz. Sanayicilerimize ne kadar teşekkür ersek azdır. Bu zor zamanda ihracatımızı artırarak, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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