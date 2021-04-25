Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde
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Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadın Futbol Ligi'nde D gruplarındaki karşılaşmalar bugün tamamlandı ve gruplarında ilk iki sırayı alarak isimlerini çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Antalya'daki Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda D Grubu'nda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı 2-2 beraber kalırken, Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Konak Belediyespor D Grubunu 7 puanla lider tamamlarken, Kayseri Gençlerbirliği ise 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kayseri Gençlerbirliği D Grubunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Mağlup olmayan gruptan çıkmayı başaran Kayseri ekibi Gençlerbirliği büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlerbirliği'nin D Grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Konak Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-0

Krd. Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-1

Kocaeli Bayan Futbol-Kayseri Gençlerbirliği 2-2 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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