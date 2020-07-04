Kayseri'den kısa kısa Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı Meclis Üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı Meclis Üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, misafirleri makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Yahyalı'nın Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti.

Büyükkılıç, ilçelere yapılacak hizmetleri belli periyotlar ve programlar dahilinde yapmak için Büyükşehir Belediyesi imkanları ölçüsünde gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehirde gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında kalan ana arterde gece saatlerinde gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını yerinde takip etti.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ya da aşınma tabakası serilmemiş olan ana arterlerde trafiği engellemeyecek şekilde yapılan gece çalışmalarının gelecek dönemlerde de sürdürülerek, asfalt yenileme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttüğü Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Mali Genel Kurulu'nda çağrıda bulunarak, "Yatırımcılarımızı Türkiye'nin en uygun ve en büyük serbest bölgesine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahin Nursaçan da yaptıkları konuşmalarda, birlik ve beraberlik içerisinde sanayi ve ticareti çok daha ileri noktalara taşıma gayretinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA