Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

26.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:12

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kocasinan ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.

Kazımkarebekir Mahallesi'nde F.Y, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamaca sonucu Keykubat Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde otomobili durdurdu.

Otomobildeki F.Y. gözaltına alınırken şüphelinin üzerinden ve kaçarken yola attığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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