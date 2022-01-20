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Kayseri'de sağlıklı hayat merkezleri yeniden hizmet vermeye başladı

Kayseri'de sağlıklı hayat merkezleri yeniden hizmet vermeye başladı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kentin farklı noktalarında kurulan sağlıklı hayat merkezleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kentin farklı noktalarında kurulan sağlıklı hayat merkezleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde 6 farklı noktada kurulan sağlıklı hayat merkezleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için yeniden hizmet veriyor.

Merkezlerde, ücretsiz olarak beslenme, fizyoterapist danışmanlığı, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, kanser taramaları ve psiko-sosyal gibi destekler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, iki yıldır pandemi nedeniyle ara verdikleri sağlıklı hayat merkezi hizmetlerine bugün itibarıyla yeniden başladıklarını belirtti.

Sağlıklı bir hayat için vatandaşları sağlıklı hayat merkezine beklediklerini ifade eden Horoz, hizmetlerden faydalanmak isteyenlerin 0352 222 37 01 numaralı telefondan randevu alabileceklerini aktardı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

İl Sağlık Müdürlüğü, Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Haber

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